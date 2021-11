Inter, Zaccheroni: «Senza Lukaku c’è più partcipazione»

In un’intervista Alberto Zaccheroni spiega come sia cambiato l’Inter senza Lukaku

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni ha analizzato i cambiamenti dell’Inter da quando è andato via Lukaku.

LEGGI SU INTERNEWS24 LE PAROLE DI ZACCHERONI

LUKAKU – «Diversa soprattutto per il cambio in attacco, con Dzeko al posto di Lukaku. Lukaku ti porta via due uomini. Ma l’anno scorso otto giocate su dieci passavano da lui, ora c’è più partecipazione».

GUARDA LA CONFERENZA DI INZAGHI SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24