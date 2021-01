Inter, Zenga non si nasconde: «Senza Scudetto stagione insufficiente»

Walter Zenga, ex allenatore dell’Inter, ha parlato della stagione dei nerazzurri e della lotta Scudetto. Ecco le sue parole

Walter Zenga, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla dell’Inter e della lotta Scudetto.

SENZA SCUDETTO – «La stagione sarebbe insufficiente, inutile girarci attorno. Comunque l’Inter è la favorita. Il Milan non molla? Vero, ma i nerazzurri hanno un qualcosa in più come scelte. In ogni caso, Pioli è bravissimo e non sono sorpreso dai risultati: ha dovuto far fronte a tante assenze, per Covid-19 e infortuni vari, ed è sempre riuscito a fare di necessità virtù. E dire che la società pensava di sostituirlo con Rangnick… Ah, quasi dimenticavo: super anche Maldini, finalmente l’ambiente gli sta riconoscendo i giusti meriti».