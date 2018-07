Antonio Candreva è stato protagonista assoluto dell’avvio del test match amichevole tra la sua Inter e lo Zenit San Pietroburgo

Il calcio è strano, basta guardare l’ultima annata di Antonio Candreva e quella cominciata proprio nel mese in corso. La maledizione del gol si è abbattuta sull’esterno offensivo ex Lazio e Livorno, tra le altre. Il calciatore dell’Inter, col numero 87 sulle spalle, infatti, ha concluso la stagione 2017/2018 con uno 0 nella tabella dei gol segnati. Una statistica negativa per uno chiamato a fare la differenza dalla trequarti in su, aspetto che ha, di fatto, messo in discussione la stessa titolarità del calciatore.

Se nella passata stagione non c’era una ricca concorrenza, in questa Candreva deve ben guardarsi dal neo acquisto Matteo Politano, affamato di calcio e fama. L’esterno offensivo romano, quindi, ha pensato bene di rimettere le cose a posto, con una rete davvero spettacolare nell’amichevole Inter-Zenit San Pietroburgo. Siamo al 15′ circa quando Candreva si coordina e, di destro, disegna una parabola potente ed imparabile per l’incolpevole portiere della formazione russa. Tra l’altro, da posizione defilata, che faceva pensare più ad un assist per i compagni in area. Gol che ha scatenato i tifosi su Twitter, tanti i commenti, tra serietà ed ironia, che hanno accompagnato la rete del numero 87 neroazzurro.