Inter-Zenit San Pietroburgo, amichevole: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inter-Zenit San Pietroburgo, amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo i primi due appuntamenti in Svizzera, l’Inter di Spalletti prosegue il suo precampionato in Toscana: all’Arena Garibaldi i nerazzurri affronteranno lo Zenit San Pietroburgo, quarta classificata nell’ultima Premier-Liga russa. Per Spalletti si tratta di un ritrovo contro la squadra che ha allenato per cinque stagioni, dal 2009 al 2014. Non saranno sicuramente della partita Radja Nainggolan e Yann Karamoh: problemi al quadricipite per il belga, ginocchio per il giovane francese. Non dovrebbe essere nulla di grave, gli esami strumentali faranno chiarezza

Inter-Zenit San Pietroburgo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Inter-Zenit San Pietroburgo: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inter-Zenit San Pietroburgo: probabili formazioni e pre-partita

L’allenatore nerazzurro potrebbe affrontare la sua ex squadra con Icardi tra i titolari: il giocatore nerazzurro questa volta potrebbe partire dal primo minuto al posto di Lautaro che lo ha sostituito nelle amichevoli precedenti, perché lui ha iniziato il ritiro con sedute di lavoro personalizzato. Non ci saranno Nainggolan e Karamoh che ieri si sono sottoposti a esami medici che hanno evidenziato per il belga una distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra e per il francese, lieve distorsione al ginocchio destroper l’attaccante francese. E allora al posto dell’ex giallorosso potrebbe giocare Borja Valero anche se il mister ha provato in quella posizione pure Politano. Però l’esterno dovrebbe partire a sinistra dal primo minuto, restituendo a Candreva la destra. Il dubbio è anche sul ruolo del terzino sinistro: giocherà dal primo minuto Dalbert o Asamoah? L’ex Juventus è stato provato anche a centrocampo vicino a Gagliardini.

Lo Zenit si presenterà invece con un 4-3-3 e con molte più incertezze rispetto agli avversari. In porta Lodygin dovrebbe essere preferito a Kerzhakov, con il ballottaggio sulla fasce tra Anyukove/Smolnikov per quella destra e Nabiullin/ Ivanovic per quella sinistra. Centrocampo a tre con Kranevitter, Ozdoev e Hernani che dovrebbero partire dall’inizio, mentre in attacco spazio al tridente Rigoni-Shatov-Djordjevic

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Emmers e Gagliardini; Politano, Borja Valero, Candreva; Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE ZENIT (4-3-3): Lodygin; Anyukov, Neto, Mevlja,Ivanovic; Noboa,Paredes, Hernani; Rigoni,Zabolotnyi,Driussi.

Inter-Zenit San Pietroburgo: l’arbitro del match

Dopo la gara contro il Sion, l’Inter di Luciano Spalletti è pronta a sfidare lo Zenit per la terza amichevole del pre-campionato. Sarà Gianluca Manganiello a dirigere la sfida tra le due formazioni, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Cecconi.

Inter-Zenit San Pietroburgo Streaming: dove vederla in tv

Inter-Zenit San Pietroburgo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.15 in diretta sulle frequenze di Inter TV. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming su Twitter sul profilo ufficiale della società.