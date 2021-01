Inter, Zhang può vendere la società: le ipotesi al vaglio di Rothschild

La famiglia Zhang non scarta l’ipotesi di cedere l’Inter proprietà dell’Inter. Si cerca un socio di minoranza ma attenzione a possibili scenari

Come riferisce Corriere dello Sport, non è da escludere che l’Inter possa cambiare proprietà dato che la famiglia Zhang avrebbe dato mandato alla banca d’affari Rothschild non solo per cercare nuovi azionisti che sostituiscano Lion Rock ma anche per vendere l’intero pacchetto azionario.

Inoltre è possibile che la società possa discutere con i giocatori un taglio degli stipendi in modo da aumentare la liquidità del club. Entrambe queste soluzioni si sono rese indispensabili in seguito al calo dei ricavi legato alla pandemia.