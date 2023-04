Inter, Zhang: «Vogliamo regalare una grande partita ai tifosi»

Le parole del presidente dell’Inter, Steven Zhang, in occasione della partita di questa sera contro il Benfica

Tramite i canali ufficiali del Benfica, il presidente dell’Inter Zhang ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima dell‘inizio della partita.

LE PAROLE – «Stasera una grande opportunità per fare bene. Per l’Inter arrivare ai quarti è un’esperienza incredibile e una grande opportunità, vogliamo approfittare di questa opportunità per regalare una partita piena di energia ai tifosi che sono qui a Lisbona. La Champions League è una delle competizioni più importanti al mondo, porta molta passione tra i tifosi, al club, ai giocatori».

