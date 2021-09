Interspac, Malagò: «Progetto che merita attenzione, può aiutare il calcio»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato durante la presentazione di Interspac: le sue dichiarazioni

ATTENZIONE – «La vostra iniziativa merita attenzione, è un tema di grandissima attualità sia in Italia che all’estero, così come le leghe inferiori. Ci sono idee sul tavolo per cercare di risolvere una crisi finanziaria che travolge e attanaglia, che ha caratterizzato i bilanci di quasi tutte le squadre di Serie A. C’è stata la pandemia e i ricavi sono scesi in modo importante, non mi sembra che ci sia stata altrettanta volontà di abbassare i costi tenendo conto di quello che non si sarebbe incassato. Oggi bisogna fare qualcosa di diverso, le istituzioni stanno affrontando il problema ed è chiaro che non si può accumulare debiti e pensare che ci siano dei soggetti che rilevano delle posizioni».

