Padelli, parla l’agente: «Massacrato dopo i gol subiti nel derby»

Daniele Padelli difenderà la porta dell’Inter anche nella trasferta contro la Lazio: ecco le parole dell’agente del portiere

Daniele Padelli sarà tra i pali nerazzurri anche nella gara contro la Lazio. L’agente del portiere, Silvano Martina, ha parlato a Cittaceleste.it.

«È stato massacrato, ma sul primo gol non poteva fare niente. Sul secondo poteva fare meglio, ma Ibrahimovic ha tirato da 2 metri. Non è una papera, ma un errore che può capitare. La critica ci sta, la cattiveria no. E’ rimasto male, alla fine le colpe erano di tutti».