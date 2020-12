Bentancur: «Siamo ancora in corsa per lo scudetto. Un onore avere Pirlo come allenatore»

Rodrigo Bentancur ha parlato a Sky Sport dell’inizio di campionato della Juve soffermandosi sullo Scudetto e sulla guida di Andrea Pirlo

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Rodrigo Bentancur ha parlato dell’inizio della Juve in campionato soffermandosi su Pirlo, la partita con la Fiorentina e facendo un appello ai tifosi. Le sue parole.

FIORENTINA – «Nella partita col parma abbiamo iniziato la gara con una grande mentalità, non siamo riusciti a farlo con la Fiornetina. Devi sempre entrare in campo con la mentalità giusta perché se no le altre squadre ti mangiano, soprattutto in Serie A».

SCUDETTO – «Siamo ancora in corsa per lo Scudetto, ci è già successo gli anni corsi, anche quando non c’ero io, di essere a meno 10 punti o comunque sotto in classifica e abbiamo vinto lo stesso. La mentalità giusta è quella di continuare a vincere come sa fare la Juventus».

PIRLO – «Avere un allenatore come Pirlo in panchina per noi è un onore, poi a noi centrocampisti dà una mano incredibile: guardare la panchina e sapere che lui sta guardando cosa facciamo è un plus incredibile. La cosa che dobbiamo cambiare è quella di entrare in campo con la mentalità giusta perché ogni squadra di Serie A con noi ha una motivazione in più»

COVID E TIFOSI – «Dobbiamo vivere ogni giorno come fosse l’ultimo, l’ho imparato quest’anno. L’altro giorno è morto un mio cugino a Buoenos Aires: è un momento difficile in cui stiamo capendo che bisogna vivere ogni giorno come fosse l’ultimo. Speriamo che la situazione finisca presto e che i tifosi tornino allo stadio. Dico anche ai tifosi che tornino presto perché la Juve tornerà a vincere»