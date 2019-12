Caldirola si racconta: «Piangevo perchè non volevo andare all’Inter»

Luca Caldirola racconta i suoi trascorsi all’Inter: ecco le parole del difensore del Benevento sulla sua esperienza nerazzurra

Luca Caldirola, difensore del Benevento, ha rilasciato un’intervista a GianlucaDiMarzio.com.

«Ero tifoso del Milan e non volevo andare all’Inter.Ero un capitano atipico. Sempre silenzioso. Fu Depaoli a farmi capire l’importanza di portare la fascia dell’Inter. Arrivarono parecchie chiamate da squadre inglesi tra cui il Tottenham, la mia preferita. Mi piaceva l’idea di giocare in Inghilterra, ma mia madre non voleva lasciassi l’Italia. Grazie ad Ausilio firmai il primo contatto con l’Inter».