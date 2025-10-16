Italia
Donnarumma: «L’Italia andrà al Mondiale, non ho dubbi. Ecco chi vincerà lo Scudetto»
In una lunga intervista ai microfoni del 'Corriere dello Sport' Donnarumma ha affrontato diversi temi fra cui anche quello della Nazionale.
Tra i migliori in campo in Italia-Israele, protagonista di almeno due grandissime parate sull’1-0, Gigio Donnarumma si è raccontato a La Gazzetta dello Sport.
IL MONDIALE – «La terza volta non accadrà, non può accadere: questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi».
IL PASSATO – «Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff».
DA QUI A MARZO – «Un tempo che ci permetterà di entrare ancora di più in sintonia con il nostro commissario tecnico, di metabolizzare le sue idee, di dare sostanza al suo calcio».
LA SERIE A PIACE – «Sì, molto. La trovo divertente e se c’è divertimento, c’è interesse».
CONFRONTI – «Ho avuto la fortuna di vivere realtà molto diverse tra di loro: dalla Ligue 1 alla Premier League dove sono arrivato da poco. Con gli occhi di chi guarda da lontano posso dire che il nostro calcio non è da meno degli altri».
LA PREMIER – «In Inghilterra si corre dal primo all’ultimo istante della partita, da noi non è così, ma non vuol dire che sia meglio o peggio. Va così…».
CHI VINCE LO SCUDETTO – «Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire la loro fino alle ultime curve. E, come dicevo prima, è proprio questo a dare una dimensione nuova alla Serie A».
LA PIU’ ACCREDITATA – «Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo». LEGGI ANCHE >>> Gattuso Italia, cosa sta portando il nuovo ct nella manovra offensiva. Ecco come segna la sua Nazionale: la curiosa statistica sui gol
