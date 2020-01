Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Roma, ha fatto il punto sul campionato di Serie A: ecco le sue parole

Ottavio Bianchi, ex allenatore di Roma e Napoli, ha fatto il punto del campionato di Serie A in un’intervista a Il Corriere dello Sport.

BIANCHI – «Cosa vedo di Sarri in questa Juve? Bisognerebbe chiederlo a lui. Vista da fuori è una Juve a +3 sull’Inter più per le capacità individuali dei singoli che per il gioco di squadra. Se mi chiede dove vedo la mano dell’allenatore le rispondo Atalanta sempre e Lazio a tratti, non Juve. Inter? La società ha preso a modello la Juventus e si vede. Credo che ci sia la consapevolezza da parte loro che lo scudetto sia possibile»