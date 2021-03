Kessie: «Questi sono due punti persi ma ora dobbiamo rialzare la testa»

Franck Kessie ha parlato al termine della gara con l’Udinese dicendosi molto rammaricato per il pareggio che frena la corsa del Milan

Intervistato da dai microfoni di DAZN al termine di Milan-Udinese, il centrocampista del Milan Franck Kessie ha espresso tutto il suo rammarico nell’analisi della gara:

«Sono due punti persi. Dobbiamo rialzare la testa anche se giochiamo tante partite, dobbiamo andare più forti. Oggi non è andata bene. Loro erano tutti dietro e dovevamo gestire meglio la palla. Può capitare una giornata così ma dobbiamo rialzare la testa perché si gioca tra poco. Il nostro obiettivo è la Champions. Adesso siamo attaccati al primo posto e quindi lottiamo fino alla fine. I rigori? Non sono facili da segnare. Quando calci hai due possibilità. Non bisogna avere paura e calciare per fare gol».