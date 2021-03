Nestorovski: «Stasera capiremo qual è la nostra vera forza»

Ilija Nestorovski ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan: queste le parole dell’attaccante macedone

«Abbiamo fatto 10 punti nel girone di ritorno finora e quella di stasera è la partita per capire la nostra vera forza, speriamo di non fare un passo falso come a Roma e cercheremo di portare a casa dei punti. Dopo la partita contro la Fiorentina abbiamo avuto solo un giorno per allenarci ma io do sempre il massimo in allenamento per mettermi a disposizione dell’allenatore, oggi gioco di nuovo dall’inizio e spero di poter aiutare i miei compagni. Questa partita l’abbiamo preparata come tutte le altre ma sappiamo che dietro lasciano qualche spazio e proveremo a sfruttare quello che abbiamo visto in questi giorni»