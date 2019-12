Sneijder non ha dubbi: «Mourinho miglior allenatore del mondo»

Wesley Sneijder incesa Jose Mourinho: ecco le parole dell’ex centrocampista dell’Inter sul tecnico portoghese

Wesley Sneijder torna sul suo periodo all’Inter. Ecco le sue parole al quotidiano De Telegraaf.

«Mourinho? Il miglior allenatore del mondo. Gli piace vedere vecchi conoscenti. Abbiamo ancora il gruppo whatsapp dell’Inter del 2010 e parliamo molto tra di noi. Mi sono preso una pausa dall’allenamento, ma nel nuovo anno mi dedicherò completamente all’allenamento per la mia gara d’addio. Voglio essere in ottima forma al calcio d’inizio. Devo perché José è esigente, altrimenti mi metterà semplicemente in panchina».