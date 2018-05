Novità in casa Inter, o meglio, novità a Milano: i nerazzurri hanno apportato una piccola modifica all’InterWall, il murales che da qualche mese campeggia in via Borsieri

L’InterWall ha una nuova veste, con una scritta che va a replicare al brutto gesto compiuto da ignoti. Il murales dell’Inter si arricchisce della frase “Il rispetto non ha colori“, disegnata in giallo in fondo al graffito che da mesi campeggia a Milano in via Borsieri, nel quartiere Isola. Qualche settimana fa alcuni tifosi hanno imbrattato il muro con della vernice rossa, sfregiando l’opera compiuta col sostegno di Premium Sport. Oltre alla vernice, era presente una scritta offensiva, sempre in rosso, in calce al graffito. L’Inter ha deciso di intervenire di nuovo.

Una piccola modifica è stata apportata in fondo al muro, ma già ha suscitato l’approvazione di moltissimi tifosi dell’Inter, che l’hanno giudicata geniale. L’InterWall è un gigantesco murales con Javier Zanetti, Diego Milito, Beppe Bergomi e altri campioni del passato dell’Inter. È diventato una sorta di muro dell’orgoglio interista, tanto che anche Ivan Perisic lo ha inserito in una delle sue storie su Instagram di recente.