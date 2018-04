Perisic, l’Interwall e l’idillio ritrovato – FOTO

Tra Ivan Perisic e l’Inter sembra essere tornato il sereno, dopo mesi in cui il croato aveva disatteso le aspettative neroazzurre

Oggi, Milano, dalle 18.30, si fermerà per assistere a Milan-Inter, stracittadina decisiva per la qualificazione in Champions League delle squadre allenate da Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti. Una gara a cui le due squadre arrivano con stati d’animo e sensazioni diverse da inizio marzo, periodo in cui era, inizialmente, in calendario la partita poi spostata a causa della tragica scomparsa di Davide Astori. Ci arriva diversamente lo stesso Ivan Perisic, ala sinistra di un’Inter che spera di spiccare il volo.

La stagione del croato è stata contraddistinta da tanti up&down. Il cui inizio di campionato è stato a dir poco travolgente, con 3 gol e 3 assist nelle prime 4 giornate. Poi, dopo la tripletta inflitta al malcapitato Chievo Verona, qualcosa si è spento nella mente di Perisic, spesso e volentieri assente ingiustificato in campo. Fino a 2 giornate di campionato fa: 1 gol e 1 assist contro la Sampdoria, 1 rete e 2 passaggi vincenti contro l’Hellas Verona. E’ tornato Ivan Il Terribile e l’idillio con l’Inter è sbocciato nuovamente, come dimostra l’Instagram story del calciatore, il quale ha immortalato l’Interwall, dove figurano le leggende interiste. Un proposito per il futuro?