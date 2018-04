Milan-Inter derby mondiale, sarà trasmesso in 181 paesi

Grande attesa per il derby Milan-Inter di domani sera, san Siro tutto esaurito e ben 44 emittenti tv pronte a trasmetterlo

Domani si giocherà finalmente il tanto atteso derby Milan-Inter, recupero della 27a giornata di Serie A. Ovviamente la partita è attesa con trepidazione da entrambe le squadre. Il Milan deve dimenticare la sconfitta con la Juventus, e tentare di rientrare in gara per la lotta Champions. L’Inter invece ha la possibilità di confermare il buon momento di forma e ricacciare indietro l’assalto al quarto posto dei cugini.

La partita sarà dunque seguitissima, non solo in Italia, ma in quasi tutto il mondo. Infatti oltre ai circa 75mila di San Siro, ci saranno anche 44 emittenti televisive, che trasmetteranno il match in ben 181 paesi. Ovviamente a farla da padrone sul mercato estero sarà l’Asia, dal momento che entrambe le società hanno proprietari provenienti dall’estremo oriente. Non solo Asia e Europa però, poiché il derby verrà trasmesso praticamente ovunque, anche in Africa e nelle Americhe. Grande attesa dunque per un Milan-Inter dal sapore mondiale.