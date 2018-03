Juventus-Milan 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Juventus-Milan, 30ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus–Milan, scelte ufficiali: Allegri cambia e se la gioca con la difesa a tre, spazio a Barzagli con Chiellini e Benatia, fuori Douglas Costa, in avanti c’è Dybala a supporto di Higuain. Milan nella formazione annunciata: il ballottaggio offensivo se lo aggiudica André Silva, che completerà il tridente rossonero con Suso e Calhanoglu.

Juventus-Milan 1-0: tabellino

MARCATORI: pt 8′ Dybala

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini; Lichtsteiner, Khedira, Pjanić, Matuidi, Asamoah; Dybala, Higuain. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Cuadrado, Marchisio, Douglas Costa, Howedes, Rugani, Sturaro, Bentancur. Allenatore: Massimiliano Allegri

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Storari, Mauri, Kalinic, Borini, Zapata, Montolivo, Musacchio, Antonelli, Cutrone, Locatelli. Allenatore: Gennaro Gattuso

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo

Juventus-Milan: diretta live e sintesi

26′ – Higuain prova lo sfondamento centrale, ottimo recupero di Romagnoli

23′ – Il Milan sceglie la fascia destra per generare produzione offensiva

18′ – Contatto sospetto in area bianconera tra Benatia e Silva: timide proteste del portoghese, nulla di fatto

16′ – Chance clamorosa mancata da André Silva: perfettamente servito dal cross di Calhanoglu, colpisce di testa da mezzo metro e manda inspiegabilmente fuori a Buffon battuto!

14′ – Ancora Suso: palla per Kessié che la gira per Silva, colpo di testa impreciso

13′ – Conclusione di Suso, il più ispirato dei suoi: ben appostato Buffon

12′ – Traversone di Bonucci per Calhanoglu, che non trova l’impatto con la palla

8′ – JUVENTUS IN VANTAGGIO! Segna Dybala! Diagonale mancino improvviso che non trova l’opposizione di Donnarumma, soluzione precisa dell’argentino che porta già avanti i suoi!

6′ – Gran conclusione dalla media distanza di Higuain, si distende Donnarumma e devia sul lato: bella parata dell’estremo difensore rossonero

3′ – Milan che prova a sfondare a destra, la difesa bianconera allontana sul corner

1′ – Bonucci fischiatissimo dai suoi ex tifosi, che evidentemente non gli hanno perdonato il passaggio estivo al Milan

1′ – Fischio d’inizio: via a Juventus-Milan!

Sfida di cartello della giornata, Juventus e Milan chiudono il programma del trentesimo turno del campionato di Serie A: nei pensieri bianconeri c’è inevitabilmente anche l’impegno internazionale contro il Real Madrid, valido per i quarti di finale di Champions League, sfida che rievoca la recente finale persa malamente a Cardiff con il risultato di 1-4. Per gli uomini di Gattuso il match rappresenta uno degli ultimi treni per raggiungere il quarto posto, ultimo utile per prendersi un posto al sole dell’Europa dei grandi. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Juventus-Milan.

Juventus-Milan: formazioni ufficiali

Juventus-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Allegri dovrebbe optare per il 4-3-2-1: recuperato Chiellini che partirà regolarmente dal primo minuto, non c’è Mandzukic in avanti, spazio a Dybala con Douglas Costa a suggerimento di Gonzalo Higuain. Milan sostanzialmente in formazione tipo: l’ex Bonucci viene come al solito affiancato da Romagnoli al centro della difesa, in mediana agirà Bonaventura con Biglia e Kessié, ballottaggio aperto per il ruolo di centravanti, potrebbe spuntarla André Silva (reduce da due gol decisivi contro Genoa e Chievo) su Cutrone e Kalinic.

Juventus (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanić, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso

Ecco le considerazioni rilasciate dall’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione della sfida: «Il mio pensiero oggi è per le famiglie delle vittime dell’incidente di Livorno. E voglio fare un faluto a Emiliano Mondonico, che ha saputo vivere il calcio con passione e con semplicità. A partire da domani inizia un bellissimo ciclo che va affrontato con entusiasmo e con l’ambizione di centrare tutti i risultati. Lavoriamo tutti per arrivare a questo momento della stagione. A Ferrara ci siamo giocati un bonus, ora abbiamo il Milan: sarà una sfida equilibrata. Il Milan è una squadra molto tecnica, Gattuso gli ha dato ordine: sta facendo molto bene. Dybala-Simeone? Spero che gli hanno offerto il pranzo: non lo so, sono cose che capitano. In questo momento credo che la cosa più importante per lui e per la Juve è che faccia un grande finale di stagione così da conquistarsi il Mondiale: io penso che al Mondiale ci andrà. Chiellini domani gioca: col Real Madrid chi ci sarà, giocherà. Il presente è domani, abbiamo una partita importante da vincere. Da giocare a + 7 sul Napoli, domani rischiamo di trovarci a -1. L’unico obiettivo del Napoli è il campionato, è fuori da tutto: è un anno troppo importante per loro, quest’anno cercheranno di battere ferro. Per noi è uno stimolo importante. Bonucci? Credo che sia una serata e una partita speciale per Leo. Ha dato molto alla Juventus, la Juventus ha dato tantissimo a lui. Quest’estate ha fatto le sue scelte per sue motivazioni, è legato alla banda dei tre Buffon-Barzagli-Chiellini ma domani lo troviamo da avversario. Rancore da parte sua? Non ce n’è: l’episodio di Porto era per il bene suo e della Juve. Nel calcio non ci deve essere rancore, ho un ottimo rapporto con lui».

Si è così espresso invece il tecnico rossonero Gennaro Gattuso: «Affrontiamo una grandissima squadra, che da sei anni sembra imbattibile, ma domani il Milan farà una grandissima partita. Non guarderemo i numeri e cercheremo di metterli in difficoltà: sono nettamente più forti, quindi ci vorrà grande umiltà. Allegri? C’è grande stima e amicizia, ci sentiamo spesso e gli invidio la bravura: è un grandissimo allenatore. La Juve ha una mentalità incredibile, quando ripartono fanno paura. A loro toglierei il collettivo. Noi non potremo solo difendere, se no ne usciremmo con le ossa rotte. Ci voleva la sosta, ho visto i giocatori con una buona gamba e i Nazionali sono tornati con la testa più libera. Dobbiamo essere e giocare da squadra, con grande spirito e senso di appartenenza. Non mi sono piaciuti tanto certi titoli di giornale. Non possiamo sbagliare, ci stiamo giocando qualcosa di importante e di impensabile fino a qualche tempo fa. Dobbiamo continuare a credere e sperare nell’obiettivo Champions. Bonucci? Leo tornerà dopo tanti anni, proverà un po’ di emozione ma l’ho visto concentrato. Il rinnovo oggi non è la mia priorità, ma penso che non ci sarà nessun problema».

Juventus-Milan: i precedenti del match

Sono ottantadue i precedenti disputati in quel di Torino da Juventus e Milan, il segno dominante è l’1, verificatosi in ben quaranta circostanze. Ventuno i pareggi, così come le affermazioni ospiti: ultima vittoria del Milan sul campo della Juventus risale al 2011, da allora sei sconfitte consecutive per i rossoneri.

Juventus-Milan: l’arbitro del match

Dirige Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro classe 1974 appartenente alla sezione di Bergamo, Fifa dal 2011. Due precedenti stagionali con la Juventus: l’unica sconfitta interna rimediata dai bianconeri in campionato, dalla Lazio di Inzaghi con il risultato di 1-2, la vittoria ottenuta sul campo del Verona (1-3). Un solo precedente con il Milan, vittorioso, in occasione della trasferta all’Olimpico contro la Roma. Nel complesso del suo campionato ha diretto tredici partite ed estratto ventinove cartellini gialli, ad una media – molto bassa – di poco più di ammonizioni a gara.

