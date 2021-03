Inzaghi cambia contro la Juve: la mossa del tecnico del Benevento

Filippo Inzaghi pensa ad una mossa per imbrigliare la Juventus di Andrea Pirlo: pronto il cambio di modulo contro i bianconeri

Il Benevento va all’Allianz Stadium per cercare di strappare punti in chiave salvezza: la squadra di Inzaghi non vince da due mesi e cambia modulo per la gara contro la Juventus.

Inzaghi, infatti, dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 contro la Juventus di Pirlo abbandonando per una gara il 4-3-2-1 che lo ha portato in Serie A. In avanti spazio al doppio centravanti con Gaich e Lapadula, ex di lunghissima data.