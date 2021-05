Inzaghi chiama Lukaku: i due non vedono l’ora di iniziare. Il retroscena

Contatto telefonico tra Simone Inzaghi e Lukaku nelle scorse ore. L’Inter blinda in nerazzurro il centravanti belga

Simone Inzaghi e l’Inter blindano Romelu Lukaku all’Inter. Dopo la telefonata di rassicurazioni da parte di Marotta e Ausilio, nelle scorse ore anche il nuovo tecnico nerazzurro ha sentito telefonicamente il centravanti belga.

Come fatto dalla dirigenza – scrive La Gazzetta dello Sport – anche Inzaghi ha voluto dare delle garanzie all’ex Manchester United sulla competitività della squadra e la bontà de progetto del club campione d’Italia. Chiacchierata cordiale tra i due, con Lukaku che sarebbe rimasto piacevolmente sorpreso dalla chiamata di Inzaghi che ha voluto subito rompere il ghiaccio con il giocatore più rappresentativo della rosa. Il centravanti, attualmente in ritiro con il Belgio per preparare il prossimo Europeo, è rimasto particolarmente scosso dall’addio del mentore Conte, ma adesso è pronto a ripartire con Inzaghi al timone della squadra nerazzurra.