PSG Inter, Inzaghi in conferenza stampa: «Stagione molto particolare per questo motivo. La differenza rispetto a due anni fa...» - Calcio News 24

PSG Inter, le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi sulla Finale di Champions

PSG Inter, le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi sulla finale di Champions League.

CHE INTER HO IN QUESTO MOMENTO? CHE STAGIONE E’ STATA? – «Di differente rispetto a 2 anni fa, l’esperienza che ci lascia Istanbul è nella preparazione e nel come arrivare alla finale. Gli allenamenti fatti dopo il media day fino ad oggi. Sappiamo che ogni partita è storia a sé. Abbiamo cercato di curare ogni dettaglio, per domani i ragazzi son tutti disponibili. Quest’anno, su 59 gare, solo in 3 partite li ho avuti tutti disponibili come sono domani. C’è grande fiducia. Per un allenatore avere tutta la rosa a disposizione è il meglio che si può chiedere».