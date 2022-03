Ascolta la versione audio dell'articolo

Inzaghi: «Calo fisiologico. Pioli dice che meritava il Milan? Rispondo così». Le parole del tecnico dell’Inter

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Milan Inter di Coppa Italia. Le sue parole:

400 MINUTI SENZA GOL – «Penso che oggi il derby sia stato meno spettacolare degli altri due, c’è tanto in palio. Adesso con calma penseremo al ritorno, perché vogliamo la finale. Abbiamo giocato tanto e dobbiamo recuperare brillantezza».

CONDIZIONE FISICA – «Stiamo giocando tanto. Devo rivedere la partita ma a parte un’uscita e una parata di Handanovic non abbiamo rischiato tanto. Loro sono stati bravi in due occasioni. Siamo ancora il miglior attacco e fa notizia non segnare, ma torneremo presto».

DIFFERENZE CON IL CAMPIONATO – «Il calo è fisiologico, abbiamo giocato e spinto tanto tra novembre, dicembre e gennaio. Il momento è questo, non stiamo giocando bene. Nel derby di campionato avevamo fatto 75 minuti molto bene, oggi siamo stati meno brillanti ma in palio c’è una finale».

BARELLA – «Penso che Nicolò non sia in crisi. Non guardo al singolo perché penso alla squadra. Abbiamo recuperato due giocatori importanti come Gosens e Correa. Siamo in un momento di transizione e le ultime partite sono state comunque positivi in termini di dati fisici».

PIOLI DICE CHE MERITAVA IL MILAN – «Penso che sia giusto il pareggio, le partite vanno reinterpretate. Noi ci lecchiamo ancora le ferite per un derby perso 2-1 dove il campo avrebbe potuto dire ben altro».