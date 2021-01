Benevento, Inzaghi: «Divento pazzo, 3 tiri contro e abbiamo preso 4 gol»

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato della gara contro il Crotone che ha visto i calabresi trionfare per 4-1. Le sue parole

LA GARA – «Una partita difficile da commentare ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità: noi 17 tiri, loro 3 e abbiamo preso 4 gol. Dobbiamo tornare con i piedi per terra, forse ci siamo montati la testa perchè era già successo. Non ho l’abitudine di parlare finita la partita, voglio rivederla ma vedendo i numeri divento pazzo. Dobbiamo avere più cattiveria».

ATTACCANTE – «Eder? In questo momento ci pensa la società, Foggia è bravissimo e sa benissimo cosa ci siamo detti. Creare così tanto non è facile, non è possibile fare tutti questi tiri e fare un gol per caso».

INTER JUVE – «La mia favorita? Una bella partita, reputo sempre la Juve la squadra da battere ma l’Inter uscendo dalla Champions ha il dovere di provarci perchè ha una rosa davvero forte. Con questa storia del Covid è difficile perchè si perdono giocatori all’improvviso. Ho letto anche stamattina del Milan. Non è una scusa, il Covid condiziona il campionato».