Simone Inzaghi commenta la sua prima vittoria in amichevole da allenatore dell’Inter: ecco le parole dell’allenatore nerazzurro

Simone Inzaghi commenta a Sky Sport il successo in amichevole sul Lugano.

«Sono soddisfatto, i ragazzi hanno fatto una partita seria. Il Lugano domenica comincerà il campionato. Ho chiesto un sacrificio a Dalbert che domani va in un’altra squadra, questi ragazzi stanno lavorando bene. Sono tutti ragazzi seri, Federico Dimarco sta facendo benissimo, se l’è meritato in questi due anni lontano dall’Inter. Domani arriva Stefan de Vrij, dopodomani Marcelo Brozovic. Bisogna avere tanta pazienza. Tutta l’Inter mi ha accolto nel migliore dei modi, abbiamo qualcosa di importante in questa stagione e siamo molto soddisfatti del lavoro dei ragazzi. Sappiamo che dobbiamo intervenire sulla fascia destra, il mercato è lungo e aspetto con fiducia che succeda qualcosa».