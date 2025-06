Inzaghi dice addio all'Inter! Dopo 4 anni si chiude il ciclo nerazzurro: Simone allenerà quella squadra - Calcio News 24

Inzaghi Inter, sarà addio tra i nerazzurri e l’allenatore dopo quattro anni. Il punto sulla situazione

Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di calciomercato, ha sentenziato il futuro di Simone Inzaghi all’Inter attraverso il suo profilo X: dopo 4 anni il tecnico lascerà la squadra nerazzurra per l’Al Hilal.

INZAGHI INTER – «Simone Inzaghi e l’Inter sono pronti a separarsi, decisione presa. Inzaghi diventerà il nuovo allenatore dell’Al Hilal, come previsto Il ciclo si conclude dopo 1 titolo di Serie A, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e il raggiungimento di 2 finali di Champions League».

INZAGHI AL HILAL – «Simone Inzaghi firmerà questa settimana come nuovo allenatore dell’Al Hilal. Ci siamo! Accordo in vigore per i prossimi 3 anni con uno stipendio elevato per l’allenatore italiano che lascerà l’Inter dopo l’incontro di oggi. Ieri il sentimento era chiaro: doveva essere così, e sarà Al Hilal».