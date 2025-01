Inzaghi pre Inter Monaco: «Ci aspettiamo questa partita. Taremi e Calhanoglu? Ecco le condizioni attuali»

Le parole del tecnico Simone Inzaghi in vista del prossimo match di Champions League dell’Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

Giornata di vigilia per l’Inter di Inzaghi, che domani sera, allo stadio San Siro, affronterà il Monaco di Hutter, nella gara valida per l’ottava giornata della Champions League. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport.

PARTITA «Che partita ci aspettiamo? Non è una squadra debole, ha qualità, giocatori offensivi, dovremo fare un’ottima partita dopo aver fatto bene nelle prime sette gare. Vogliamo rientrare nelle prime otto ma ci manca un passo importante domani sera»,

TAREMI-«Taremi stamattina aveva un problemino dovuto alla gara col Lecce. Si è allenato in palestra ieri e oggi e non sul campo. Valuteremo domattina ma ci sono buone chance che ci sia. Arnautovic sta bene, si è allenato sia ieri che oggi e valuterò in tutti i ruoli. abbiamo giocato tante gare e servirà massima attenzione.

CALHANOGLU- «Non ci sarà né lui, né Correa e né Acerbi. Dovrebbe tornare a disposizione tra giovedì e venerdì e vedremo se sarà disponibile per domenica.