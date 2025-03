Inzaghi Inter, ecco tutta la verità dietro al gesto del Triplete: il siparietto è ormai virale! La ricostruzione

Inzaghi Inter, ecco la verità dietro al gesto del Triplete: il siparietto del tecnico nerazzurro è ormai virale! Il punto

E’ ormai virale il siparietto avvenuto nel corso della conferenza stampa post Feyenoord Inter, dove Simone Inzaghi, riguardo agli obiettivi stagionali dei nerazzurri in questa stagione ha alzato l’asticella facendo l’ormai famoso gesto con la mano del “tre” con un chiaro riferimento al triplete. Vittoria in campionato, Champions League e Coppa Italia insomma. Il video è diventato virale, anche tra i tifosi rivali pronti agli sfottò in casa di mancato successo. Ecco la verità svelata da Tuttosport.

IL PUNTO – «Il siparietto è presto diventato virale. A Simone Inzaghi, dopo la vittoria sul Feyenoord, in coda alla conferenza stampa viene chiesto se l’Inter punta al “double” e lui, facendo tre con la mano, sornione risponde: “No, puntiamo al “treble”…”. Non una spacconata, quella dell’allenatore, ma un manifesto programmatico annunciato puntualmente ogni anno a inizio stagione. Inzaghi parte sempre per arrivare in fondo ovunque, Coppa Italia e Supercoppa comprese. La dimostrazione plastica si è avuta nella partita con la Lazio, vinta con mirabile abnegazione da parte del gruppo (peraltro già falcidiato dagli infortuni) nonostante la gara fosse antipasto della trasferta al Maradona per affrontare il Napoli che, oltre al campionato, aveva soltanto la Coppa nazionale nel menù di stagione da cui però è uscito proprio con la Lazio, mandando in campo undici riserve».