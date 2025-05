Inzaghi: «Barça? Me la sono rivista la stessa sera! Ecco quando tornano gli infortunati: per lo Scudetto non dipende da noi»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in trasferta contro il Torino

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino. Di seguito le parole dell’allenatore nerazzurro.

METTIAMO PRESSIONE AL NAPOLI, QUANTA SPERANZA C’E’ ANCORA PER LO SCUDETTO? – «Adesso non è più purtroppo nelle nostre mani. Dobbiamo cercare di fare partire serie ed organizzate come abbiam fatto stasera. Abbiam giocato contro una squadra che ha dato tutto in campo, sapevamo che ci voleva un’Inter tosta e determinata, così è stata».

COME E’ NATA L’IDEA DI ZALEWSKI IN QUELLA POSIZIONE? SUL SUO FUTURO – «Sta facendo molto bene, si è calato benissimo nella nostra squadra. E’ un giocatore di qualità che nasce in quel ruolo, poi è stato spostato a quinto. Il quinto lo fa bene, poi insomma ci mancavano giocatori in mezzo al campo, Calhanoglu e Barella che hanno dato grandissima disponibilità perché potevano fare solo una parte e l’hanno fatta benissimo. Zalewski ha fatto molto bene dietro a Taremi assieme a Correa. Fin quando non è arrivato il diluvio abbiamo giocato molto bene, mi son piaciuti molto i ragazzi».

SULLA GESTIONE E SUGLI INFORTUNATI – «Sicuramente avremo qualche giorno libero. I ragazzi si devono fare perché hanno fatto un tour de force importantissimo. Per quelli che non c’erano, Frattesi, Mkhitaryan, Pavard e Lautaro, non penso di poterli recuperare nemmeno per la prossima gara. Vedremo per l’ultima a Como. Dobbiamo cercare di fare due partite importanti con Lazio e Como, di allenarci in serenità, allegri come facciamo sempre. L’ansia e le aspettative non portano da nessuna parte».

SU JOSEP MARTINEZ – «E’ un portiere che insieme alla società abbiamo voluto a tutti i costi, abbiamo scelto lui perché lo avevamo visto fare molto bene al Genoa. Un ragazzo positivo che si allena molto bene, di personalità. Lo avete visto quando è stato chiamato in causa quando Sommer si era infortunato, lo aveva sostituito benissimo. E’ pronto per giocare nell’Inter. Anche lui ha tanta concorrenza, Sommer sta facendo stagioni straordinarie. Siamo contenti di avere due portieri di assoluto affidamento, come lo è anche Di Gennaro»

QUANTE VOLTE MI SON RIVISTO INTER BARCELLONA? – «Me la sono vista la sera quando sono andato a casa. E’ stata una serata forte, ero curioso di vederla dall’alto. Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di valore. Quando a volte si dice che l’Inter è un po’ corta o stretta… Sappiamo che non abbiamo i budget di PSG, Barcellona e Bayern ma col nostro cuore e la nostra organizzazione vogliamo essere i più bravi. Probabilmente non saremo i più forti ma con questo cuore vogliamo giocarcela con tutti».