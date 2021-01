Inzaghi: «La classifica non è bella ma c’è tempo per recuperare»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Genoa. Queste le sue parole

PARTITA – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, avremmo meritato un gol in più. Nel secondo tempo loro hanno approcciato meglio e noi abbiamo concesso un gol che una squadra come la nostra non può concedere. Siamo delusi, volevamo i tre punti.La squadra nelle ultime tre gare ha comunque fatto ottime prestazioni, peccate che non siano state accompagnate sempre dai tre punti. Pensiamo alla Fiorentina, che è una squadra pericolosa.

CLASSIFICA – «Avevamo fuori Correa, Fares e Lulic, ci sarebbero stati utili nelle rotazioni. Siamo ad un terzo del campionato, c’è tempo per recuperare. In questo momento la classifica non è bella. Giocando in questa maniera sicuramente migliorerà. Non ci sarà nessun problema per il rinnovo, ma ora dobbiamo tornare a vincere»