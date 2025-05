Inzaghi, sirene saudite per il tecnico dell’Inter: l’offerta monstre dell’Al-Hilal per strappare il sì

Inter, l’Al-Hilal ha messo nel mirino il tecnico Simone Inzaghi: maxi offerta per strappare il sì del tecnico, ecco l’obiettivo dei sauditi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Al-Hilal ha messo gli occhi su Simone Inzaghi e avrebbe già presentato un’offerta faraonica per strapparlo all’Inter. Il club saudita, tra i più ricchi e ambiziosi del panorama asiatico, avrebbe messo sul piatto un contratto da oltre 20 milioni di euro netti a stagione per convincere l’allenatore piacentino a trasferirsi a Riyadh. Una cifra da capogiro, praticamente il triplo dell’attuale stipendio percepito da Inzaghi in nerazzurro, che inevitabilmente lo pone davanti a una scelta cruciale per il proprio futuro. L’Al-Hilal, che annovera già stelle del calibro di Milinkovic-Savic, Koulibaly, Ruben Neves e Mitrovic, avrebbe incontrato Inzaghi per la prima volta ad aprile a Milano, tramite una visita ufficiale del presidente Fahad Bin Saad Bin Nafel, deciso a convincere personalmente il tecnico con una proposta concreta e allettante.

La notizia assume particolare rilevanza considerando il momento della stagione: l’Inter si sta preparando per la finale di Champions League contro il PSG, in programma il 31 maggio a Monaco. Secondo La rosea, l’obiettivo dell’Al-Hilal sarebbe chiudere l’operazione già il 1° giugno, subito dopo la finale, approfittando dell’eventuale apice raggiunto da Inzaghi con la squadra. Il contratto attuale del tecnico con l’Inter scade nel giugno 2026, e la società vorrebbe prolungarlo, rafforzando la continuità tecnica dopo tre stagioni di successi e crescita costante. Tuttavia, un’offerta di tale portata rischia di stravolgere i piani nerazzurri. Per ora, Inzaghi non ha fatto trapelare segnali di addio, ma l’ombra dell’Arabia – forte di mezzi economici pressoché illimitati – incombe con sempre maggiore insistenza sul futuro della panchina interista.