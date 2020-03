Inzaghi ricorda Atene 2007: «Per dieci notti non ho dormito»

Pippo Inzaghi ricorda la finale di Champions di Atene 2007, nella quale il suo Milan alzò la Champions: le sue parole

La Champions alzata ad Atene nel 2007 rimarrà sempre nei cuori dei giocatori e dei tifosi del Milan. Pippo Inzaghi, durante una diretta Instagram di Gazzetta, ha ricordato così quella serata.

«Mi chiedo se ho festeggiato abbastanza. Per dieci notti non ho dormito, pensavo fosse un sogno. Dopo la partita non vedevo l’ora di tornare a Milano per fare il giro sul pullman scoperto con la coppa e abbracciare i nostri tifosi».