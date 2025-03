Ippoliti sullo Scudetto: «Il Napoli è favorito, ma occhio anche a quella big! Sulla Nazionale dico che...»

Simone Ippoliti, conduttore del programma “Lunedì in rete”, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Scudetto e Nazionale

A CagliariNews24 Simone Ippoliti, conduttore del programma “Lunedì in rete”, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Serie A e Nazionale.

Ampliando l’orizzonte: come vedi la corsa scudetto in Serie A? che mai è stata cosi serrata a questo punto della stagione

«È un finale molto divertente, anche perché le 3 squadre di testa hanno avuto in fasi diverse dei momenti altalenanti. Calendario alla mano è favorito il Napoli, ma ho la sensazione che l’Inter ne abbia di più in questo finale di stagione. L’Atalanta sarebbe una fantastica sorpresa, ma tra le 3 è quella con il cammino più ostico»

Infine uno sguardo alla Nazionale che tornerà a breve in campo contro la Germania in Nations League. Secondo te, visto questo lungo periodo di campionato, quali giocatori e novità potremmo vedere in azzurro? E secondo te, chi merita una convocazione?

«Credo che una chance la meriti Carnesecchi, il miglior portiere italiano al momento. A centrocampo Rovella è un altro nome che Spalletti dovrebbe tenere in considerazione. Infine Lucca potrebbe essere un altro nome utile alla Nazionale; attaccante con caratteristiche rare che può dare al reparto offensivo delle utili alternative»