Iran, 16 anni di reclusione per l’ex calciatore Nasr Azadani

Nasr Azadani, ex calciatore arrestato in Iran durante le proteste non sarà condannato a morte, ma a 16 anni di carcere

Niente condanna a morte per Nasr Azadani, l’ex calciatore arrestato il mese scorso per aver preso parte alle proteste in Iran.

La pena è stata commutata nel carcere: una prima condanna a 16 anni, più altre due da cinque anni. Secondo quanto riportato da AS, le dovrebbe scontare tutte insieme, dovendo quindi uscire dal carcere quindi dopo aver scontato la prima condanna.