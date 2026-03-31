Iran ai Mondiali 2026, Infantino annuncia: «Parteciperanno alla Coppa del Mondo!». Il nuovo scenario per l’inizio della competizione

Iran ai Mondiali 2026, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato la partecipazione alla Coppa del Mondo della Nazionale

Il percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali che si giocheranno quest’estate in Usa, Messico e Canada si arricchisce di un nuovo e fondamentale capitolo, che intreccia inevitabilmente dinamiche sportive e delicati equilibri geopolitici. Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, è intervenuto pubblicamente e in prima persona per spegnere le recenti e accese polemiche internazionali. L’occasione ideale per chiarire la situazione si è presentata durante l’amichevole tra Iran e Costa Rica, match disputato nelle scorse ore in Turchia, all’interno della cornice del “Mardan Stadyumu”.

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Il match in Turchia e lo show di Mehdi Taremi

Mentre i riflettori globali erano puntati sulle questioni diplomatiche, il rettangolo verde ha offerto un vero e proprio monologo calcistico. La partita di preparazione è infatti terminata per 5-0 in favore dell’Iran. Assoluto protagonista dell’incontro è stato il reparto offensivo asiatico, trascinato a suon di gol dalla pregevole doppietta dell’ex Inter Taremi. Proprio durante l’intervallo della partita, il numero uno dell’organo di governo del calcio mondiale ha voluto fare chiarezza sulla presenza dell’Iran alla massima kermesse iridata, affrontando direttamente un tema divenuto ormai caldissimo a livello globale.

Le frizioni politiche e le dichiarazioni di Donald Trump

Il caso diplomatico era esploso in tutta la sua portata mediatica quando il ministro degli esteri iraniano, qualche settimana fa, aveva dichiarato la non partecipazione della nazionale al Mondiale. Una presa di posizione istituzionale durissima, alla quale fecero seguito le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il leader della nazione ospitante aveva commentato la spinosa vicenda con parole inequivocabili: “l’Iran è il benvenuto ai Mondiali, ma se non si presentano è meglio”.

La posizione ufficiale della FIFA

Per evitare una defezione storica e ribadire che lo sport debba unire superando gli ostacoli governativi, oggi, il Presidente della FIFA ha espresso la sua opinione a riguardo, chiudendo definitivamente la querelle.

“L’Iran sara’ alla Coppa del Mondo…questo e’ il motivo per il quale sono qui”. Questa è la certezza di Gianni Infantino che non lascia spazio a interpretazioni. La questione è dunque chiusa: per il Presidente della FIFA, la nazionale iraniana sarà presente al Mondiale negli Stati Uniti, pronta a scendere in campo e a onorare la competizione.