Irlanda del Nord, alla scoperta degli avversari dell’Italia ai playoff Mondiali. Ct, giocatori chiave e formazione: tutti i segreti e il focus completo

Irlanda del Nord, il focus sugli avversari dell’Italia ai playoff Mondiali. Alla scoperta – in questo focus – di chi affronterà la Nazionale di Gattuso

Il momento decisivo è arrivato. Si avvicina il playoff anche per l’Irlanda del Nord, che si prepara a scendere in campo per provare a conquistare una qualificazione ai Mondiali che manca dal 1986. La delicatissima sfida contro l’Italia, in programma questa sera alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, rappresenta di fatto il primo passo per ottenere il pass mondiale. Non ci sono margini di errore per le due nazionali: chi supererà il turno nella gara di Bergamo affronterà infatti la vincente fra Galles e Bosnia nell’atto finale degli spareggi.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Le ambizioni del CT e il traguardo storico

L’attesa è febbrile per una nazione intera che spera nell’impresa. L’obiettivo dichiarato è tornare ai mondiali dopo quarant’anni. L’allenatore nordirlandese O’Neill, intervenuto in conferenza stampa, ha caricato i suoi giocatori, dimostrando di credere in un risultato storico. Analizzando il match, il tecnico ha dichiarato: «Sappiamo che sarà molto difficile vincere ma siamo orgogliosi di essere ancora in corsa. Non mi aspetto una partita con molti gol, dovremo essere impeccabili in difesa e sfruttare al meglio le occasioni».

Assenze pesanti: il forfait di Bradley e Ballard

Guardando alla probabile formazione, il commissario tecnico Michael O’Neill dovrà rinunciare alla stella nordirlandese Conor Bradley. Il terzino del Liverpool ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore a gennaio, un colpo durissimo per il gruppo. In aggiunta, sarà out anche Dan Ballard, difensore del Sunderland. Filtra invece ottimismo per Ali McCann e Justin Devenny: seppur non al meglio per problemi fisici, dovrebbero essere schierati nel corso del match.

L’undici titolare: l’ossatura “inglese” dell’Irlanda del Nord

Una particolarità statistica caratterizza le scelte del mister: nella probabile formazione di O’Neill giocano tutti in Inghilterra. Il tasso tecnico è però variegato, poiché solo McCann e Devenny militano in Premier League. Scendendo di categoria, Reid e Saville giocano invece in League One il terzo livello, mentre i restanti giocatori dell’undici di partenza militano in Championship, la seconda divisione inglese. Ecco lo schieramento atteso:

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Charles; McConville, Brown, McNair; Hume, Saville, S. Charles, McCann, Devenny; Price, Reid. Ct. O’Neill