Irlanda del Nord-Bielorussia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Windsor Park andrà in scena la sfida tra Irlanda del Nord-Bielorussia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Windsor Park di Belfast si giocherà la sfida di Nations League tra Irlanda del Nord-Bielorussia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Irlanda del Nord (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Hume, Ballard, Balmer; Bradley, Shea Charles, McCann, Lewis; Price; Dion Charles, C. Marshall. Ct: O’Neill.

Bielorussia (3-4-2-1): Lapoukhov; Martynovich, Politevich, Zabelin; Pigas, Ebong, Bocherov, Pechenin; Gromyko, Barkovsky; Shikavka. Ct: Alos.

Orario e dove vederla in tv

Irlanda del Nord-Bielorussia si gioca alle ore 20:45 di venerdì 15 novembre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.