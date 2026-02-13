Irlanda del Nord, doppio incarico per O’Neill: il ct guiderà anche il Blackburn Rovers

O’Neill non lascia, anzi raddoppia! Il ct dell’Irlanda del Nord diventa allenatore del Blackburn, il comunicato del club

Il recente caso di Francesco Calzona, arrivato in Italia con il doppio ruolo di commissario tecnico della Slovacchia e allenatore del Napoli, non è rimasto un episodio isolato. Una situazione simile si ripete ora con Michael O’Neill, attuale guida dell’Irlanda del Nord e prossimo avversario dell’Italia nei playoff per la qualificazione al Mondiale. Anche il tecnico nordirlandese, infatti, si troverà a gestire un doppio incarico in un momento particolarmente delicato della stagione.

O’Neill ha firmato un contratto fino a fine stagione con il Blackburn Rovers, club in piena lotta per evitare la retrocessione in Championship. L’accordo è stato possibile grazie al via libera della Federcalcio nordirlandese, che ha accettato la convivenza tra i due ruoli. Il 56enne, dunque, guiderà contemporaneamente sia la nazionale dell’Irlanda del Nord sia la squadra inglese, chiamata a una difficile rincorsa salvezza.

Il calendario, però, non gli farà sconti: a marzo lo attendono i playoff contro l’Italia e, in caso di vittoria, una possibile finale contro Galles o Bosnia-Erzegovina. E qualora l’Irlanda del Nord riuscisse a qualificarsi alla Coppa del Mondo, O’Neill dovrebbe affrontare anche gli impegni estivi del torneo, rendendo la gestione del doppio incarico ancora più complessa e impegnativa.

COMUNICATO BLACKBURN – “Il Blackburn Rovers è lieto di annunciare la nomina di Michael O’Neill a nuovo allenatore della squadra con un contratto a breve termine. O’Neill si occuperà della prima squadra del Rovers continuando a ricoprire il ruolo di allenatore della Nazionale nordirlandese, come concordato con la Federcalcio irlandese“.