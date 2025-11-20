Irrompe la Premier, Milan spalle al muro: la cessione più dolorosa - Calcio News 24

Il Milan rischia di perdere una delle sue pedine più importanti: l’assalto dei club di Premier League spaventa i tifosi.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera il Milan è tornato solido e competitivo. Il tecnico livornese sta riuscendo anche a valorizzare la rosa a sua disposizione: le uniche incertezze riguardano i centravanti, dato che Santiago Gimenez e Nkunku non hanno ancora fornito quel livello di rendimento che si aspettavano i tifosi.

Tuttavia Allegri può contare anche su elementi come Rafael Leao e Christian Pulisic che invece stanno dando un grande contributo alla causa. Cinque gol in otto presenze per l’attaccante portoghese, mentre il capitano della Nazionale statunitense ha già totalizzato 6 reti in 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Proprio in queste ore è però cominciata a circolare una notizia che riguarda il futuro di Christian Pulisic. L’americano ha un contratto con i rossoneri fino al 2027: da qualche tempo il club rossonero vorrebbe arrivare a un’estensione dell’intesa ma stando agli ultimi rumors l’idea dell’ex Chelsea è un’altra.

Milan spalle al muro: niente rinnovo, vola in Premier

Il 27enne non sembra infatti intenzionato a proseguire la sua avventura con la maglia del Milan. Pulisic non vuole rinnovare con i rossoneri: il suo obiettivo è infatti fare rientro in Premier League, dove alcuni club sono pronti a sborsare una cifra importante pur di strapparlo ad Allegri.

Milan spalle al muro: niente rinnovo, vola in Premier – Calcionews24.com (Instagram Christian Pulisic)

Stando a quanto riportato da Football Transfers il Manchester United vorrebbe rinforzare la propria rosa con un giocatore di grandissima qualità: la scelta è ricaduta proprio su Pulisic, che al momento ha una valutazione di 60 milioni (destinata a scendere la prossima estate).

Oltre ai Red Devils bisogna fare attenzione a un possibile assalto da parte dell’Aston Villa. Il club di Birmingham è alla ricerca di un grande rinforzo in attacco e tra i nomi sondati c’è anche quello di Pulisic: lo statunitense piace ai Villans sia per le sue eccellenti qualità che per la sua conoscenza del campionato inglese.

Eppure il Milan non ha ancora perso completamente le speranze. Nelle prossime settimane Tare e Furlani faranno altri tentativi per convincere l’entourage del capitano della Nazionale USA: l’idea è portare lo stipendio da 4 a 5 milioni netti, con prolungamento fino al 2029. Allegri, dal canto suo, spera di poter ancora contare su un giocatore così importante per il suo Milan.