Isaac Verona: Zanetti ha il suo nuovo attaccante! È fatta per il classe 2004 dell’Atletico Mineiro, chi è e il suo identikit

Isaac Verona: è fatta per il classe 2004 dell’Atletico Mineiro. Chi è e il suo identikit, la storia completa del neo gialloblù

L’Hellas Verona reagisce immediatamente alle difficoltà del campo e batte un colpo importante sul mercato internazionale. Dopo la sconfitta interna contro il Torino, la dirigenza scaligera ha deciso di accelerare per rinforzare il reparto avanzato, chiudendo una trattativa lampo in Brasile. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il club gialloblù ha definito l’acquisto di Isaac Aguiar Tomich, meglio conosciuto semplicemente come Isaac.

Un talento per Zanetti: chi è Isaac

Si tratta di un attaccante brasiliano classe 2004, cresciuto nel vivaio dell’Atlético Mineiro, uno dei club più prestigiosi del Sudamerica. Giocatore rapido, tecnico e dotato di quella imprevedibilità tipica della scuola verdeoro, Isaac arriva per offrire nuove soluzioni a Paolo Zanetti. Il tecnico del Verona avrà così a disposizione una freccia in più nel suo arco per cercare di vivacizzare una manovra offensiva apparsa a tratti sterile nelle ultime uscite. Isaac può agire su tutto il fronte d’attacco, portando freschezza e fame di emergere in un campionato tattico come la Serie A.

La formula dell’affare: scommessa condivisa

L’operazione si è conclusa con una formula particolare, che testimonia la volontà di investire sul ragazzo senza svenarsi nell’immediato. L’Atlético Mineiro, pur lasciando partire il suo gioiello, ha deciso di mantenere il controllo sul suo potenziale futuro: il club brasiliano conserverà infatti il 50% dei diritti economici sulla futura rivendita. Una clausola che di fatto rende i brasiliani partner del Verona nella valorizzazione del giocatore: se Isaac esploderà al Bentegodi, il guadagno sarà diviso a metà.

Il programma: giovedì le visite

Tutto fatto, dunque, per lo sbarco in Italia. L’iter burocratico è già stato avviato e il giocatore è atteso a Verona nelle prossime ore. Le visite mediche di rito sono state fissate per giovedì. Dopo i test fisici e la firma sul contratto, Isaac si metterà subito a disposizione dello staff tecnico. La speranza dei tifosi dell’Hellas è che il classe 2004 possa ripercorrere le orme di altri brasiliani che in passato hanno trovato fortuna in riva all’Adige, diventando una pedina preziosa per la corsa alla salvezza.