Isak, sirene saudite per lo svedese: l’Al-Hilal tenta il Newcastle con una cifra faraonica

Alexander Isak è finito nel mirino dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi: la squadra saudita pronta ad una super offerta al Newcastle

L’Al Hilal continua a scuotere il mercato con colpi sensazionali e, dopo aver affidato la panchina a Simone Inzaghi, ha ora messo gli occhi su Alexander Isak. L’attaccante svedese classe 1999, reduce da una stagione da protagonista con il Newcastle, è finito nel mirino del club saudita, pronto a lanciare l’ennesima offensiva milionaria. Secondo quanto riportato dal Daily Express, l’Al Hilal sarebbe intenzionato a presentare un’offerta da almeno 100 milioni di euro, con margini per spingersi fino a 120 milioni pur di convincere i Magpies.

Isak, autore di 27 gol e 6 assist nell’ultima stagione di Premier League, sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di trasferirsi in Arabia. Le fonti vicine al giocatore parlano di una disponibilità a trattare, attratto da un possibile contratto faraonico. Un’eventuale cessione avrebbe effetti a catena anche in Spagna: la Real Sociedad, che lo aveva venduto al Newcastle nel 2022 per circa 70 milioni, ha mantenuto una clausola che le garantisce il 10% sul plusvalore in caso di futura rivendita. Dunque, se l’operazione si chiudesse sui 120 milioni, al club basco spetterebbero circa 5 milioni.

Il Newcastle, dal canto suo, non ha ancora preso una posizione ufficiale, ma davanti a cifre di questo calibro potrebbe essere tentato di aprire alla cessione. La perdita di Isak rappresenterebbe un duro colpo dal punto di vista tecnico, ma al contempo offrirebbe risorse preziose per rafforzare la rosa.

La trattativa potrebbe entrare presto nel vivo, soprattutto se, come accaduto in passato, l’Al Hilal accompagnerà l’offerta al club con una proposta contrattuale fuori scala per il giocatore. Il progetto saudita continua dunque a puntare in alto, provando ad attirare nel proprio campionato nomi sempre più pesanti. L’eventuale arrivo di Isak sarebbe un segnale forte, ulteriore testimonianza di quanto il calcio arabo voglia consolidarsi come nuova potenza del mercato globale.