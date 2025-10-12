Isole Faroe Repubblica Ceca 2-1, l'incredibile sogno di qualificarsi per il Mondiale dopo 3 vittorie consecutive! - Calcio News 24

La modesta selezione delle Isole Faroe, che non ha mai disputato la fase finale di un Mondiale o di un Europeo, ha incredibilmente riacceso il suo sogno

Lo ha fatto con una vittoria storica per 2-1 contro la Repubblica Ceca allo stadio Torsvollur di Torshavn, un risultato che ha fatto eco in tutta Europa e ha avvicinato ulteriormente la Croazia, prima del girone, alla qualificazione, grazie alla sua vittoria odierna contro Gibilterra.

La settimana d’oro delle Isole Faroe: tre vittorie di fila per la storia

Le Isole Faroe stanno vivendo la loro settimana migliore di sempre. Dopo aver travolto il Montenegro con un sonoro 4-0 lo scorso giovedì, hanno replicato l’impresa battendo la ben più quotata Repubblica Ceca. Questa è la loro terza vittoria consecutiva, un’impresa senza precedenti che testimonia la crescita e la determinazione della squadra di Eydun Klakstein.

Il match contro i cechi ha visto le Faroe andare in vantaggio con un gol di Hanus Sorensen, servito da un assist perfetto di Jakub Andreasen. La Repubblica Ceca, allenata da Ivan Hasek, è riuscita a pareggiare con Adam Karabec, grazie a un cross di Tomas Chory. Ma le Isole Faroe non si sono arrese: a nove minuti dalla fine, Martin Agnarsson ha siglato la rete della vittoria locale, facendo esplodere di gioia il Torsvollur.

Un girone riaperto e un calendario che incrocia le dita



Grazie a questo inatteso successo, la situazione nel Gruppo L si è fatta incredibilmente interessante. La Repubblica Ceca si trova ora al secondo posto con un solo punto di vantaggio sulle Isole Faroe. Entrambe le squadre hanno solo una partita da giocare nella fase di qualificazione, e il calendario riserva un brivido finale.

La Repubblica Ceca di Hasek avrà un compito teoricamente più agevole, ospitando nella sua ultima partita Gibilterra, la fanalino di coda del girone che ha perso tutti gli incontri finora disputati. Le Isole Faroe, invece, dovranno affrontare una trasferta ben più ardua, facendo visita alla Croazia, prima del girone e già quasi qualificata.

Nonostante la difficoltà dell’ultima sfida, la speranza è più viva che mai a Torshavn. Le Isole Faroe hanno dimostrato che nulla è impossibile nel calcio, e ora, con tre vittorie consecutive e un sogno mondiale a portata di mano, si preparano a giocarsi il tutto per tutto. La loro incredibile cavalcata sta già scrivendo una delle pagine più emozionanti delle qualificazioni 2026.