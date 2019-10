Mondiali Under 17 2019, l’Italia affronta le Isole Salomone in Brasile: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Bezerrao di Brasilia, Isole Salomone e Italia Under 17 si affrontano nel match valido per il Gruppo F dei gironi dei Mondiali di calcio U17 2019.

Sintesi Isole Salomone Italia

10′ Tiro Tongya – Palla alta sopra la traversa, occasione d’oro per gli Azzurrini

17′ Colpo di testa di Pirola – Il portiere avversario devia d’istinto sulla traversa

21′ Tiro Gnonto – Deviazione sotto porta del classe 2003 a pochi passi dalla porta: il pallone termina fuori

24′ Gol Gnonto – Errore delle Isole Salomone in impostazione, l’Italia ne approfitta e fornisce a Gnonto la conclusione in area. L’interista non sbaglia, 1-0

27′ Tiro Brentan – Conclusione con il collo del piede, Malam dice no al numero 8 azzurro

29′ Gol Cudrig – Gnonto si addentra in area dalla sinistra e viene triplicato. L’attaccante serve dunque il compagno di reparto, che deposita in rete indisturbato. Amnesia imbarazzante della difesa delle Isole Salomone

34′ Gol Gnonto – Tacco magnifico di Cudrig, che restituisce il favore al compagno dopo l’assist del 2-0. Gnonto sterza e con un destro a giro firma il tris

Migliore in campo: Gnonto PAGELLE

Isole Salomone Italia 0-3: risultato e tabellino

Reti: 24′ Gnonto, 29′ Cudrig, 34′ Gnonto.

ISOLE SALOMONE (4-4-2): Malam; Taebo, Kofana, Alick, Tongaka; Irosaea, Kwaimamani, Kanahanimae, Ropa; Mani, Leai. Ct: Waita.

ITALIA (4-3-1-2): Molla; Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Ruggeri; Brentan, Panada, Udogie; Tongya; Gnonto, Cudrig. Ct: Nunziata.