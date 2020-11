Italia, Bastoni: «Sogno che diventa realtà. Cresciuto grazie a Conte»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine dell’amichevole contro l’Estonia

Alessandro Bastoni, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine dell’amichevole contro l’Estonia.

ESORDIO IN NAZIONALE – «È un sogno che diventa realtà. Non abbiamo preso gol, sono soddisfatto. Sentivo parlare Bonucci, per me è un grande piacere. Lo ammiro tanto, cerco di apprendere il massimo da tutti».

CORONAVIRUS – «Io ho fatto il covid in maniera rapida, mi hanno permesso di venire subito qua rispetto a Barella. Il gioco vale la candela, sono molto contento di essere qui stasera».

DIFFICOLTA’ – «Nessuna partita è facile a questi livelli. Giocare all’Inter ti permette di sfidare avversari di livello, ma in campo internazionale niente è scontato, sono contento di aver chiuso con un clean sheet».

CRESCITA – «Io sono molto soddisfatto, mi sento di essere cresciuto tanto con Conte. Mi sta dando fiducia. Aver giocato in Champions mi rende orgoglioso del mio percorso».