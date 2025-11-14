Italia, Bergomi attacca Buffon: «Non mi è piaciuta una cosa. Secondo me poteva dirla in modo differente»

Italia, Bergomi si sofferma sulle parole di Buffon accusando l’ex portiere di essersi espresso non nel miglior modo possibile. I dettagli

Beppe Bergomi, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della Nazionale e replicato anche ad alcune parole di Buffon.

SULL’ITALIA – «Ci sono certe squadre che dipende quando le affronti. A giugno vai in Norvegia e per noi giugno o i primi di settembre per noi sono sempre partite complicate. A giugno con gli interisti che avevano perso la finale in quel modo».

LO HA DETTO ANCHE BUFFON? – «Assolutamente, poteva dirlo anche in maniera più elegante secondo me. Però quella partita lì avevamo anche altre assenze abbiamo perso male. Loro sono una squadra forte».