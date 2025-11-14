 Italia, Bergomi attacca Buffon: Non mi è piaciuta una cosa. Secondo me poteva dirla in modo differente
Italia

Italia, Bergomi attacca Buffon: «Non mi è piaciuta una cosa. Secondo me poteva dirla in modo differente»

1 minuto ago

Beppe Bergomi

Italia, Bergomi si sofferma sulle parole di Buffon accusando l’ex portiere di essersi espresso non nel miglior modo possibile. I dettagli

Beppe Bergomi, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della Nazionale e replicato anche ad alcune parole di Buffon.

SULL’ITALIA – «Ci sono certe squadre che dipende quando le affronti. A giugno vai in Norvegia e per noi giugno o i primi di settembre per noi sono sempre partite complicate. A giugno con gli interisti che avevano perso la finale in quel modo».

LO HA DETTO ANCHE BUFFON? – «Assolutamente, poteva dirlo anche in maniera più elegante secondo me. Però quella partita lì avevamo anche altre assenze abbiamo perso male. Loro sono una squadra forte». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI BERGOMI SU INTERNEWS24.COM

