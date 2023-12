Italia, Buffon entra nel mondo del trading online con OQtima

Gianluigi Buffon, team manager della nazionale italiana, entra nel mondo trading online con la società OQtima

Il team manager dell’Italia Gianluigi Buffon entra nel mondo del trading online. A dare l’annuncio è la nota azienda OQtima.

Gianluigi Buffon entra a far parte del team di OQtima. L’ex calciatore di Juventus, PSG, Parma e della Nazionale Italiana è infatti un nuovo socio della società di trading online, che prosegue a ritmo spedito il proprio processo di crescita e di rafforzamento. Gianluigi Buffon, da sempre grande appassionato alle tematiche relative alla finanza e alla macroeconomia, ha scelto di puntare su OQtima.

IL PROGETTO – Creato da un team di esperti leader del settore, con oltre 30 anni di esperienza, OQtima non è solo un semplice strumento di trading, ma un vero e proprio passo successivo in termini di esperienza e accessibilita’ ai mercati. Ogni aspetto della piattaforma è stato meticolosamente progettato per rispondere alle richieste dei trader più esigenti, garantendo un’esperienza stabile e altamente performante. La piattaforma offre l’accesso a una vasta gamma di mercati, a strumenti avanzati di analisi tecnica e a una suite completa di risorse per supportare sia i trader principianti sia quelli più esperti. L’obiettivo di OQtima è quello di trasformare il panorama del trading in Europa, semplificando la complessità e elevando la qualità dell’esperienza, fornendo un ambiente di trading che permetta ai trader di concentrarsi sull’essenziale: prendere decisioni di investimento informate e strategiche.

«Sono felice di questa nuova sfida – le parole di Gianluigi Buffon -. È ormai da tanti anni che mi sono avvicinato al mondo della macroeconomia e della finanza. Ho scelto di puntare su OQtima perché ne riconosco le qualità e il potenziale. Da utente esperto questa piattaforma mi ha fin da subito colpito per affidabilità e servizio offerto. È uno strumento dinamico che ti permette di poter lavorare bene e ritengo che possa essere perfetto per tutti coloro interessati al trading online».

«Scoprire nel tempo la profonda passione e competenza di Gigi nel trading è stata una rivelazione straordinaria – conferma Angelo D’Alessio, CEO di OQtima -. La sua incessante ricerca dell’eccellenza e la richiesta di un prodotto competitivo hanno significativamente spinto lo sviluppo della piattaforma di OQtima e del portale clienti, attraverso i suoi continui feedback e la pluriennale esperienza del team alle spalle di OQtima»

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM