Italia, colpo di scena: Chiesa lascia il ritiro! Addio ai playoff: ecco chi ha scelto Gattuso al suo posto

Italia, colpo di scena: Chiesa lascia il ritiro! Addio ai playoff contro l’Irlanda del Nord: ufficiale la scelta di Gattuso per sostituirlo

Comincia con una novità importante il ritiro dell’Italia a Coverciano, dove gli azzurri hanno iniziato a preparare la semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle 20.45 allo stadio di Bergamo. La prima giornata di raduno è stata infatti segnata dal forfait di Federico Chiesa, attaccante convocato dal commissario tecnico Gennaro Gattuso ma costretto a lasciare il gruppo dopo le verifiche mediche effettuate al suo arrivo al Centro Tecnico Federale.

La FIGC ha comunicato che il giocatore non è stato ritenuto disponibile per i prossimi due impegni della Nazionale. Per sostituirlo, il ct azzurro ha deciso di chiamare Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo del Bologna, protagonista di una stagione positiva con il club rossoblù. Nel pomeriggio è prevista la prima seduta di allenamento, con l’Italia già concentrata su una sfida che può indirizzare il cammino verso il Mondiale.

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IL COMUNICATO – «Inizia oggi a Coverciano il raduno della Nazionale, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo.

Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi».

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).