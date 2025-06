Italia, passi avanti per il nuovo Ct della Nazionale! Con Gattuso anche Prandelli, ma non solo. Ecco le novità

Prosegue senza sosta la ricerca del successore di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale Italiana di calcio. Dopo l’addio del tecnico toscano, la FIGC sta valutando diversi profili per guidare gli Azzurri nel nuovo ciclo, e il nome in cima alla lista sembra essere quello di Gennaro Gattuso.

Reduce dall’esperienza in Croazia con l’Hajduk Spalato, Gattuso è attualmente libero e rappresenta una soluzione concreta. Nelle ultime ore, l’ex centrocampista campione del mondo avrebbe ricevuto numerose telefonate da Gigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale. I due avrebbero già avuto colloqui esplorativi e, secondo fonti vicine alla FIGC, è atteso un confronto diretto tra Gattuso e il presidente federale Gabriele Gravina.

L’idea di Gattuso ct dell’Italia si rafforza anche alla luce della possibile composizione dello staff tecnico: Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, ex pilastri della difesa azzurra, potrebbero essere coinvolti nel progetto, portando esperienza e leadership nello spogliatoio.

Parallelamente, si fa strada l’ipotesi di un ritorno in FIGC di Cesare Prandelli. L’ex ct potrebbe assumere un ruolo di mentore o consulente per il settore giovanile e scolastico, pur senza interferire con il lavoro di Maurizio Viscidi, che resterà coordinatore delle nazionali giovanili.

ra l’altro nelle scorse ore il presidente federale Gravina, parlando da Coverciano, si era così espresso sul tema: «Oggi non c’è nessun incontro, lo dico con la massima chiarezza. Noi abbiamo preso del tempo per riflettere non su un nome, qui non è un problema di nome. Qui dobbiamo lavorare per mettere insieme a questo punto – visto che abbiamo il tempo a disposizione – un progetto che dobbiamo poi calare nella realtà, e capire se si può portare avanti».