Italia, Di Lorenzo: «Non siamo passati da fenomeni all’essere scarsi»

Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Rai Sport dopo Italia-Argentina.

MESSI – «Loro hanno giocatori importanti, specialmente in attacco. Sapevamo che non era semplice, dispiace perdere una finale ma ormai è andata. Ora ci sono quattro gare da giocare al meglio».

NUOVO CICLO – «Dipenderà dal mister. Sono stati due anni intensi dove abbiamo fatto cose incredibili, ora vedremo le prossime gare. Bisogna concludere bene la stagione».

COSA INSERIRE – «Vedere la gara con la Macedonia da casa mi ha fatto male, non volevo credere al risultato. La delusione è stata forte. Non so cosa fare, deciderà il mister. Non siamo passati da essere fenomeni ad essere giocatori scarsi. Ripartiamo tutti insieme come fatto sempre».

GIOCARLE TUTTE – «Io voglio rimanere, poi sceglierà il mister se fare una scrematura o meno. Io voglio giocare, questa maglia è incredibile. Ci ho messo tanto per raggiungerla, è normale voler giocare sempre».

STILE DI GIOCO – «Sicuramente questo gioco ci ha portato a fare cose incredibili come l’Europeo. Dobbiamo continuare su queste idee e naturalmente cercare di rimanere uniti per ripartire».