Italia-Estonia, 0-0 all’intervallo: tante occasioni e una traversa di Retegui. Ma gli Azzurri non la sbloccano

Italia Estonia, 0-0 all’intervallo: tante occasioni e una traversa di Retegui. Ma gli Azzurri per ora non la sbloccano

Nonostante un dominio assoluto, l’Italia di Gennaro Gattuso non riesce a sbloccare il risultato e chiude il primo tempo della sfida contro l’Estonia su un deludente 0-0. Un risultato che complica i piani degli Azzurri, chiamati a una ripresa di ben altro tenore per evitare un passo falso dalle conseguenze pesantissime.

Il debutto del nuovo CT è stato all’insegna di una formazione ultra-offensiva, un 4-2-4 mascherato con Kean e Retegui di punta, supportati da Politano e Zaccagni. L’intenzione di aggredire la partita è parsa chiara fin dai primi secondi, con un assedio costante alla porta estone. L’Italia ha collezionato occasioni in serie: dopo neanche tre minuti Politano ha sfiorato il palo, seguito poco dopo da un tentativo di Dimarco sugli sviluppi di un corner. La trama del match è stata a senso unico: oltre il 70% di possesso palla e innumerevoli conclusioni verso la porta avversaria.

Tuttavia, è mancata la precisione e la cattiveria necessarie per concretizzare. L’Estonia, dal canto suo, ha eretto un muro, difendendosi con ordine e senza mai dare la sensazione di crollare. A guidare la resistenza baltica è stato il portiere e capitano Karl Hein, cresciuto nell’Arsenal, autore di interventi decisivi, come la doppia parata al ventesimo minuto prima su Zaccagni e poi sul solito Dimarco.

Con il passare dei minuti, la sterile supremazia ha generato nervosismo tra gli Azzurri, che hanno perso lucidità. Nel finale di frazione sono arrivate altre due enormi occasioni, prima con un colpo di testa di Politano e poi con una conclusione di Kean su sponda di Retegui, ma il risultato non è cambiato neanche allo scadere di frazione, quando ancora il riflesso del portiere estone e la traversa impedito il gol sul colpo di testa di Retegui. Il pareggio, unito alla vittoria parziale di Israele sulla Moldavia, relega momentaneamente l’Italia al terzo posto nel girone. Nella ripresa, per Gattuso e i suoi, esiste un solo imperativo: vincere.